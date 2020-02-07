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Новым главой Госкомитета Башкирии по внешним связям может стать 26-летняя москвичка

7 февраля 2020, 11:43
Фото: pravitelstvorb.ru
Выпускницу журфака МГУ прочат в кресло министра.

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям будет назначен новый председатель.

Как сообщил Медиакорсети источник в правительстве РБ, пост руководителя данного ведомства с большой долей вероятности займет Маргарита Болычева, которая в данный момент руководит Офис-группой Конгресс-бюро Башкортостана.

Символично, что Руслан Мирсаяпов, который пока еще, до 18 февраля, считается председателям Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям, собственно, и основал структуру, которой руководит Болычева.

Он возглавлял АНО «Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в Уфе.

Уточним, что Руслан Мирсаяпов в данный момент находится в отпуске с последующим увольнением. С понедельника, на протяжении недели, его обязанности будет выполнять первый заместитель Мирсаяпова Айнур Саманов.

Сама Маргарита Болычева как-либо комментировать свое возможное назначение пока отказывается.

Кстати, Маргарита имеет все шансы стать самым молодым министром в истории Башкирии, ей исполнилось только 26 лет. Она училась на журфаке МГУ.

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