Новым главой Госкомитета Башкирии по внешним связям может стать 26-летняя москвичка

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям будет назначен новый председатель.
Как сообщил Медиакорсети источник в правительстве РБ, пост руководителя данного ведомства с большой долей вероятности займет Маргарита Болычева, которая в данный момент руководит Офис-группой Конгресс-бюро Башкортостана.
Символично, что Руслан Мирсаяпов, который пока еще, до 18 февраля, считается председателям Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям, собственно, и основал структуру, которой руководит Болычева.
Он возглавлял АНО «Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в Уфе.
Уточним, что Руслан Мирсаяпов в данный момент находится в отпуске с последующим увольнением. С понедельника, на протяжении недели, его обязанности будет выполнять первый заместитель Мирсаяпова Айнур Саманов.
Сама Маргарита Болычева как-либо комментировать свое возможное назначение пока отказывается.
Кстати, Маргарита имеет все шансы стать самым молодым министром в истории Башкирии, ей исполнилось только 26 лет. Она училась на журфаке МГУ.