Адвокат девушки-дознавателя из Уфы попросила лишить её насильников званий

- Во-первых, как следует из текста приговора, все трое до сих пор не лишены полицейских званий, и нам это кажется несправедливым, - уточнила адвокат Ирина Валиева в беседе с корреспондентом Медиакорсети. – Во-вторых, мы обнаружили и серьезные технические ошибки в тексте. Например, там указано, что подсудимые находились под домашним арестом с 31 октября 2018 года, но на самом деле суд поместил их под домашний арест только через полгода после задержания, а до этого они содержались в СИЗО.