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Адвокат девушки-дознавателя из Уфы попросила лишить её насильников званий

6 февраля 2020, 12:24
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Ирина Валиева пояснила Медиакорсети, что попросила также отменить приговор в связи с техническими ошибками в тексте.

Сегодня, 6 февраля, стало известно, что изнасилованная девушка-дознаватель и ее адвокат подали апелляционную жалобу на приговор Кировского районного суда Уфы, который в конце прошлого года определили наказание для трех полицейских экс-начальников, обвиненных в изнасиловании подчиненной.

- Во-первых, как следует из текста приговора, все трое до сих пор не лишены полицейских званий, и нам это кажется несправедливым, - уточнила адвокат Ирина Валиева в беседе с корреспондентом Медиакорсети. – Во-вторых, мы обнаружили и серьезные технические ошибки в тексте. Например, там указано, что подсудимые находились под домашним арестом с 31 октября 2018 года, но на самом деле суд поместил их под домашний арест только через полгода после задержания, а до этого они содержались в СИЗО.

Напомним, что суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Подсудимые по прежнему настаивают на своей невиновности и вместе с адвокатами подали апелляционные жалобы с просьбой отменить приговор.

Помимо этого, свою жалобу также подал и гособвинитель, который считает вынесенный приговор чрезмерно мягким. В суде прокуратура просила назначить наказание в размере 9 лет лишения свободы.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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