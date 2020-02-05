Несколько стран ввели ограничения для туристов, приезжающих из КНР

Наиболее жесткие ограничения введены в Австралии, причем не только для австралийцев, но и для туристов. Здесь запрещен въезд и транзит даже тем, кто до или после 1 февраля 2020 года был в Китае проездом. Исключение действует только на экипажи иностранных самолетов, сообщает rns.online.