Несколько стран ввели ограничения для туристов, приезжающих из КНР

Наиболее жесткие ограничения введены в Австралии, причем не только для австралийцев, но и для туристов. Здесь запрещен въезд и транзит даже тем, кто до или после 1 февраля 2020 года был в Китае проездом. Исключение действует только на экипажи иностранных самолетов, сообщает rns.online.
В Израиль не смогут въехать те, кто побывал в КНР в 14-дневный период до посещения Израиля. Запрет не касается резидентов и граждан Израиля их детей и супругов.
В Индии резиденты и граждане бывшие в Китае до или после 15 января текущего года проходят обязательный карантин. А иностранцам, побывавшим в указанный период в КНР въезд запрещен.
В Соединенных Штатах запрет на въезд касается иностранцев, пребывавших в Китае за 2 недели до приезда в США. Исключение – визиты в спецрегионы: Гонконг и Макао.
Наконец, в Японию пускают всех, кроме тех, кто за последние 14 дней побывал в провинции Хубэй.
Двухнедельный срок связан с тем, что инкубационный период нового заболевания длится до 14 дней.