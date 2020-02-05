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Несколько стран ввели ограничения для туристов, приезжающих из КНР

5 февраля 2020, 15:33
Фото: pixabay.com
В связи с эпидемией коронавируса, США, Израиль, Австралия, Индия и Япония ввели ряд ограничений для туристов, посетивших Китай. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Наиболее жесткие ограничения введены в Австралии, причем не только для австралийцев, но и для туристов. Здесь запрещен въезд и транзит даже тем, кто до или после 1 февраля 2020 года был в Китае проездом. Исключение действует только на экипажи иностранных самолетов, сообщает rns.online.

В Израиль не смогут въехать те, кто побывал в КНР в 14-дневный период до посещения Израиля. Запрет не касается резидентов и граждан Израиля их детей и супругов.

В Индии резиденты и граждане бывшие в Китае до или после 15 января текущего года проходят обязательный карантин. А иностранцам, побывавшим в указанный период в КНР въезд запрещен.

В Соединенных Штатах запрет на въезд касается иностранцев, пребывавших в Китае за 2 недели до приезда в США. Исключение – визиты в спецрегионы: Гонконг и Макао.

Наконец, в Японию пускают всех, кроме тех, кто за последние 14 дней побывал в провинции Хубэй.

Двухнедельный срок связан с тем, что инкубационный период нового заболевания длится до 14 дней.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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