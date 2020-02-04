В России предложили наказывать чиновников за оскорбления граждан

Он рассказал, что соответствующее предложение уже подготовлено, однако внесено оно будет только тогда, когда будет очевидна необходимость такого шага, сообщает ИА REGNUM.
Депутаты «Единой России» будут внимательно изучать практику по данному направлению. Тогда станет понятно, насколько необходим подобный закон, отметил Хинштейн. Документ станет логичным ответом на поручение главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности чиновников за оскорбления, добавил он.
Депутат уверен, что повышенные требования к высказываниям представителей власти вполне обоснованы.