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В России предложили наказывать чиновников за оскорбления граждан

4 февраля 2020, 12:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, направленный на усиление ответственности представителей власти за оскорбительные высказывания. Об этом заявил во время заседания глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Он рассказал, что соответствующее предложение уже подготовлено, однако внесено оно будет только тогда, когда будет очевидна необходимость такого шага, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты «Единой России» будут внимательно изучать практику по данному направлению. Тогда станет понятно, насколько необходим подобный закон, отметил Хинштейн. Документ станет логичным ответом на поручение главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности чиновников за оскорбления, добавил он.

Депутат уверен, что повышенные требования к высказываниям представителей власти вполне обоснованы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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