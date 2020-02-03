Ученый рассказал о влиянии магнитных бурь на человека

При этом вопрос их влияния все ещё изучается и данное научное направление считается одним из самых важных, сообщает газета «Известия».
Рахматуллин отметил, что магнитные бури могут негативно сказаться на функционировании технических приборов. В частности, речь идет о системах связи и навигации, а также космических аппаратах. Кроме этого, пассажиры реактивных самолетов из-за такого влияния магнитных бурь могут получить радиационное облучение.
Однако многие исследования данного явления непосредственно на здоровье человека нередко основываются на методах, признанных ненаучными. Поэтому в данный момент ученые не могут прийти к единому мнению о том, насколько опасны для организма магнитные бури.