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Ученый рассказал о влиянии магнитных бурь на человека

3 февраля 2020, 12:41
Фото: pixabay.com
По словам доктора физико-математических наук, заведующего Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиля Рахматуллина, магнитные бури могут повлиять на здоровье человека.

При этом вопрос их влияния все ещё изучается и данное научное направление считается одним из самых важных, сообщает газета «Известия».

Рахматуллин отметил, что магнитные бури могут негативно сказаться на функционировании технических приборов. В частности, речь идет о системах связи и навигации, а также космических аппаратах. Кроме этого, пассажиры реактивных самолетов из-за такого влияния магнитных бурь могут получить радиационное облучение.

Однако многие исследования данного явления непосредственно на здоровье человека нередко основываются на методах, признанных ненаучными. Поэтому в данный момент ученые не могут прийти к единому мнению о том, насколько опасны для организма магнитные бури.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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