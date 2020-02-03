Ученый рассказал о влиянии магнитных бурь на человека

Рахматуллин отметил, что магнитные бури могут негативно сказаться на функционировании технических приборов. В частности, речь идет о системах связи и навигации, а также космических аппаратах. Кроме этого, пассажиры реактивных самолетов из-за такого влияния магнитных бурь могут получить радиационное облучение.