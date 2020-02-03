Следком завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник. Дело было открыто, когда в сентябре 2018 года бывший прокурор получил взятку в размере 5,5 млн рублей. Он был задержан во время совершения преступления, предусмотренного ч.6 ст 290 УК РФ. Посредником выступил депутат уфимского Горсовета Вадим Рамазанов.
На следующий год в отношении Гарифуллина возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз бывшего прокурора обвинили в получении взятки в размере 1 млн рублей.
Напомним, позднее в отношении сотрудников прокуратуры Башкирии возбуждались еще ряд уголовных дел, среди которых оказался первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов.