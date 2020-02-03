Следком завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник. Дело было открыто, когда в сентябре 2018 года бывший прокурор получил взятку в размере 5,5 млн рублей. Он был задержан во время совершения преступления, предусмотренного ч.6 ст 290 УК РФ. Посредником выступил депутат уфимского Горсовета Вадим Рамазанов.