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Следком завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы

3 февраля 2020, 12:51
Фото: соцсети
Напомним, Рамиль Гарифуллин обвиняется в двух эпизодах получения взятки.

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела экс-прокурора Советского района Уфы, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник. Дело было открыто, когда в сентябре 2018 года бывший прокурор получил взятку в размере 5,5 млн рублей. Он был задержан во время совершения преступления, предусмотренного ч.6 ст 290 УК РФ. Посредником выступил депутат уфимского Горсовета Вадим Рамазанов.

На следующий год в отношении Гарифуллина возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз бывшего прокурора обвинили в получении взятки в размере 1 млн рублей.

Напомним, позднее в отношении сотрудников прокуратуры Башкирии возбуждались еще ряд уголовных дел, среди которых оказался первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов.

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