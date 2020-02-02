Репер из Башкирии Моргенштерн попал на программу к Урганту и записал с ним трек

Знаменитый уроженец Уфы попал на программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. На телепередаче он рассказал, что начал заниматься музыкой в 11 лет, когда мама в качестве подарка приподнесла микрофон.
В то время, вспомнил Моргентшерн, он слушал АК-47 и Гуфа. Рэпер с грустью отметил, что его музыкальные вкусы никто не разделял. Позже он научился играть на гитаре и пробовал себя в разных рок-группах, потом решил попробовать себя в качестве блогера, но все таки стал развиваться в итоге в музыкальном направлении.
Гость программы вместе с ведущим под конец записали совместный трек с использованием различных спецэффектов для композиции, текст рэпер к музыке придумал на ходу.