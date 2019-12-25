Жители Сибая возмутились постановлением мэрии о срочном захоронении трупов в режим ЧС

«Нам обещали, что к сентябрю все наши проблемы будут решены. А в это время они пишут о срочном захоронении трупов. Как это понимать?!», «Нет, чтобы издать постановление о скорейшей ликвидации и недопущения больше ЧП в городе, строгого наказания виновных в этом, ан нет, закопать людей проще и свалить все на техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации».