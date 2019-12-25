Жители Сибая возмутились постановлением мэрии о срочном захоронении трупов в режим ЧС

Документ опубликован в группе «Сибай, дыши!» ВКонтакте. В городе, регулярно сталкивающемся с превышением ПДК диоксида серы в результате техногенного пожара на сибайском карьере год назад, новость восприняли с большой тревогой.
В постановлении говорится «о спасательной службе по срочному захоронению трупов в условиях военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации в городском округе города Сибай республики Башкортостан». Согласно нему, мэр Сибая Рустем Афзалов поручил создать структуру по срочному захоронению трупов, утвердить места их захоронения, номенклатуру запасов, необходимых для этого, контроль за исполнением Афзалов поручил своему заместителю Ильшату Кадырову.
Постановление датировано от 16 августа 2019 года, документ также опубликован на сайте администрации города. Обратили активисты внимание и на то, что в нем власти допустили ошибки.
Пользователи социальных сетей, жители Сибая назвали информацию в документе «ужасающей» и задались вопросом: «Неужели от нас снова скрывают правду? Получается, у них есть веские основания для введения режима ЧС?».
«Нам обещали, что к сентябрю все наши проблемы будут решены. А в это время они пишут о срочном захоронении трупов. Как это понимать?!», «Нет, чтобы издать постановление о скорейшей ликвидации и недопущения больше ЧП в городе, строгого наказания виновных в этом, ан нет, закопать людей проще и свалить все на техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации».
- пишут жители города.
Впрочем, другие к документу отнеслись скептически.
«Ничего удивительного, это один из документов по мобилизационной работе, такие всегда были, во все времена».
В администрации города пока никак не прокомментировали ситуацию.
Если обратиться к публикациям СМИ под условным названием «Смог в Сибае», они попали в топ новостей 12 декабря 2018 года, то есть ровно год назад. За всё это время в рамках нашего издания данная рубрика оказалась самой содержательной, что говорит само за себя.
«Самое страшное, с моей точки зрения, то, что руководители предприятия, знавшие о тлении руды, которое длилось, по уточненным данным, с 2015 года, продолжали отправлять в шахты людей и скрывать происходящее от населения, от общественников, от руководства республики. На мой взгляд, это преступление. Иначе не назовешь», - ранее рассказал нам в интервью ученый, доктор химических наук Марс Сафаров.
Член Совета по правам человека при главе Башкирии, активист группы «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров признается, что «и рад бы назвать ситуацию в городе стабильной, если бы не данные датчиков, которые нет-нет да и фиксируют превышение ПДК снова и снова»:
«Информация о превышении ПДК скрывается от населения. Например, мы отмечали превышение ПДК по диоксиду серы 25-го, 26-го и 27-го ноября. В то же время официальные лаборатории, судя по отчетам, их не зафиксировали.
Тем временем многие сибайцы отмечают, что в последнее время в воздухе появился еще какой-то химический запах, напоминающий формальдегид, которого они не замечали ранее.
Несмотря на присутствие сторонних запахов, никто не стремится их идентифицировать. На все жалобы (на запах химии, мазута, гари или «семечек») люди слышат от представителей власти один ответ: «Диоксида серы нет, значит, воздух чист». Хотя это нелогично и неправильно».
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