В России водителям автобусов запретили находиться за рулем более 10 часов подряд

Теперь время управления автобусом или фурой не должно превышать: девять часов на протяжении периода 24 часов со старта управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Разрешается увеличить время вождения до 10 часов, но не более двух раз в течении календарной недели; 56 часов на протяжении календарной недели; 90 часов в течение двух календарных недель, сказано в указе премьер-министра.