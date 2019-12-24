В России водителям автобусов запретили находиться за рулем более 10 часов подряд

Теперь время управления автобусом или фурой не должно превышать: девять часов на протяжении периода 24 часов со старта управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Разрешается увеличить время вождения до 10 часов, но не более двух раз в течении календарной недели; 56 часов на протяжении календарной недели; 90 часов в течение двух календарных недель, сказано в указе премьер-министра.
Документ регламентирует и время отдыха шоферов.
Так водитель обязан сделать перерыв для отдыха от управления автобусом или большегрузом длительностью 45 минут или более не позднее 4 часов 30 минут с момента начала управления транспортным средством или с момента начала очередного периода управления транспортным средством. Только после отдыха шофер имеет право начать очередной период управления автобусом или грузовиком.
Время указанного выше перерыва на отдых можно разделить на две части и более. Первая часть отдыха должна длиться не менее 15 минут, последняя — не менее получаса.
Контролировать соблюдение этих норм можно при помощи тахографов.