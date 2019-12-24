На пиксельной елке в Уфе надпись на башкирском оказалась сразу с двумя ошибками

Напомним, ранее мы писали о том, что в республике, в частности, Нефтекамске и Уфе, начали ломаться первые пиксельные елки. В министерстве ЖКХ информацию опровергли и заявили, что они «всего лишь проходили тестирование и загружали дополнительные эффекты».