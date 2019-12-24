На пиксельной елке в Уфе надпись на башкирском оказалась сразу с двумя ошибками

Видео возмущенные горожане опубликовали в соцсетях. Как пишет Proural.ru, это не первый случай, когда специалисты мэрии Уфы делают досадные ошибки на башкирском языке. Весной 2019 года в Уфе был реконструирован памятник Минигали Губайдуллину, где также горожане нашли грамматические неточности.
Жители столицы, владеющие башкирским, пишут, что это «издевательство на родном языке».
Напомним, ранее мы писали о том, что в республике, в частности, Нефтекамске и Уфе, начали ломаться первые пиксельные елки. В министерстве ЖКХ информацию опровергли и заявили, что они «всего лишь проходили тестирование и загружали дополнительные эффекты».