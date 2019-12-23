Эксперты рассказали о способах остановить транспорт при отказе тормозов

Как пишет RNS со ссылкой на экспертов, первый совет — не паниковать. Сразу включить аварийные сигналы. И ни в коем случае не выключать двигатель.
Следующее действие — понажимать педаль несколько раз и затем зажать ее: созданное давление прижмет колодки. Если есть возможность — выезжайте на проселочную дорогу, в поле или на горку.
На автомобиле с «механикой» необходимо последовательно понижать передачи, отпуская сцепление. На «автомате» перейти в механический режим и пробовать остановить машину с помощью смены передач. Маневрирование также снижает скорость. Можно попробовать опустить ручник, только плавно, чтобы машину не занесло.
Самое последнее средство — прижаться к отбойнику и не допускать заносов машины, пока она не остановится. Зимой для этих целей подойдет снежный отвал или сугробы.