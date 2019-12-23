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Эксперты рассказали о способах остановить транспорт при отказе тормозов

23 декабря 2019, 13:17
Фото: pxhere.com
Специалисты портала «Автовзгляд» поделились способами, как остановить машину зимой, если не срабатывают тормоза.

Как пишет RNS со ссылкой на экспертов, первый совет — не паниковать. Сразу включить аварийные сигналы. И ни в коем случае не выключать двигатель.

Следующее действие — понажимать педаль несколько раз и затем зажать ее: созданное давление прижмет колодки. Если есть возможность — выезжайте на проселочную дорогу, в поле или на горку.

На автомобиле с «механикой» необходимо последовательно понижать передачи, отпуская сцепление. На «автомате» перейти в механический режим и пробовать остановить машину с помощью смены передач. Маневрирование также снижает скорость. Можно попробовать опустить ручник, только плавно, чтобы машину не занесло.

Самое последнее средство — прижаться к отбойнику и не допускать заносов машины, пока она не остановится. Зимой для этих целей подойдет снежный отвал или сугробы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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