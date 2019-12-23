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258 минут выделил Владимир Путин на общение с российскими журналистами

23 декабря 2019, 13:31
Фото: pixabay.com
15-я большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 19.12.19 года. На нее было аккредитовано 2000 представителей российских и зарубежных СМИ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах России по выявлению отношения респондентов к пресс-конференции. Для исследования использовался метод измерения восприятия видеоматериалов. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.

Наибольшую реакцию вызвали темы, связанные с ситуациями в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение, демографической ситуациейй, мигрантами.

Нашим коллегам бесспорно было интересно узнать мнение Президента страны о работе правоохранительных органов (в т.ч. дело И.Голунова), о несправедливости решения WADA.

Журналист из Башкирии задал вопрос по борьбе с алкоголизмом. Также о ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами, о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии, о перспективах проссийско-японских отношениях, о перспективах волонтерского движения и об индексации пенсий было задано немало вопросов.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Президента 19 декабря 2019 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%.

Рейтинг Президента России с 9 по 15 декабря 2019

До конференции показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 62,5%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%).

Оценка работы правительства, поддержка политических партий

Оценки одобрения работы премьер-министра и Правительства России с 9 по 15 декабря 2019 года скорректировались до 36,4% и 40,4% соответственно.

По итогам прямого вопроса о доверии политикам показатели составили: Дмитрию Медведеву доверяют — 37,5%, Владимиру Жириновскому — 37,8%, Геннадию Зюганову — 33,2%, Сергею Миронову — 26,3% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 31,4%, КПРФ — 15,6%, ЛДПР — 13%, «Справедливой России» — 6%.

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#Новости#Лилия Клюковская#Политика
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