258 минут выделил Владимир Путин на общение с российскими журналистами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах России по выявлению отношения респондентов к пресс-конференции. Для исследования использовался метод измерения восприятия видеоматериалов. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.
Наибольшую реакцию вызвали темы, связанные с ситуациями в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение, демографической ситуациейй, мигрантами.
Нашим коллегам бесспорно было интересно узнать мнение Президента страны о работе правоохранительных органов (в т.ч. дело И.Голунова), о несправедливости решения WADA.
Журналист из Башкирии задал вопрос по борьбе с алкоголизмом. Также о ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами, о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии, о перспективах проссийско-японских отношениях, о перспективах волонтерского движения и об индексации пенсий было задано немало вопросов.
Согласно исследованиям ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Президента 19 декабря 2019 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%.
Рейтинг Президента России с 9 по 15 декабря 2019
До конференции показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 62,5%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%).
Оценка работы правительства, поддержка политических партий
Оценки одобрения работы премьер-министра и Правительства России с 9 по 15 декабря 2019 года скорректировались до 36,4% и 40,4% соответственно.
По итогам прямого вопроса о доверии политикам показатели составили: Дмитрию Медведеву доверяют — 37,5%, Владимиру Жириновскому — 37,8%, Геннадию Зюганову — 33,2%, Сергею Миронову — 26,3% опрошенных.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 31,4%, КПРФ — 15,6%, ЛДПР — 13%, «Справедливой России» — 6%.