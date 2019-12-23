258 минут выделил Владимир Путин на общение с российскими журналистами

Журналист из Башкирии задал вопрос по борьбе с алкоголизмом. Также о ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами, о необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии, о перспективах проссийско-японских отношениях, о перспективах волонтерского движения и об индексации пенсий было задано немало вопросов.