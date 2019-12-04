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Posted 4 декабря 2019, 12:07

Published 4 декабря 2019, 12:07

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после аварии с участием автобуса

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после аварии с участием автобуса

4 декабря 2019, 12:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во вторник, третьего декабря в Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус «МАН».

В момент аварии в салоне транспортного средства находились два водителя и 26 пассажиров. Об этом информирует RNS.

По версии следствия, 59-летний шофер автобуса не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП травмы различной степени и тяжести получили 17 человек. Трое пострадавших получили тяжелые ранения. У одного человека, предположительно, компрессионный перелом позвоночника.

По словам представителя главка МВД Воронежской области Натальи Куликовой, по факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие.

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