В Татарстане местный житель обвиняется в нападении на полицейского

Posted 14 ноября 2019, 13:57
Published 14 ноября 2019, 13:57
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
ФедералПресс пишет, что согласно следственным данным, обвиняемый через интернет договорился с неизвестным лицом о совместной продаже наркотиков, взяв на себя обязанности «закладчика». Так, на тот момент, когда обвиняемый ехал на арендованной машине по Казани, сотрудник ППС предпринял попытку остановить его, однако водитель попытался скрыться. В ходе погони произошло ДТП, в результате которого сотрудники полиции задержали обвиняемого.
Отмечается, что во время досмотра у обвиняемого были найдены наркотики. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело.