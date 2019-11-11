В Уфе в страшном пожаре погибли две женщины

По информации спасателей, возгорание началось на втором этаже в квартире четырехэтажного дома на улице Ферина.
На месте происшествия работали 22 человека личного состава МЧС и 7 единиц техники, из опасной зоны эвакуировали 8 человек. Открытое горение ликвидировали на площади 13 квадратных метров в 22:15.
В пресс-службе МЧС сообщают, что в результате пожара погибли две женщины, еще одного мужчину доставили в больницу, состояние неизвестно. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.