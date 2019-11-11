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В Уфе в страшном пожаре погибли две женщины

11 ноября 2019, 05:06
Фото: МЧС по Башкирии
В МЧС по Башкирии сообщили, что вчера, около 22:00, в Уфе произошел сильный пожар.

По информации спасателей, возгорание началось на втором этаже в квартире четырехэтажного дома на улице Ферина.

На месте происшествия работали 22 человека личного состава МЧС и 7 единиц техники, из опасной зоны эвакуировали 8 человек. Открытое горение ликвидировали на площади 13 квадратных метров в 22:15.

В пресс-службе МЧС сообщают, что в результате пожара погибли две женщины, еще одного мужчину доставили в больницу, состояние неизвестно. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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