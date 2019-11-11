«Паша хочет третьего ребенка из-за сисек»: Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью

- Пашка общительный. Он очень любит общаться. Причем ему все равно, с парнем, с девчонкой. Девочка может спросить, а как пройти куда-то, и он будет стоять рассказывать. И номер телефона в конце спросит. Он такой. Он открытый. Мне беситься и ревновать стоять? Другая подумала бы, что это повод к ревности. Мне спокойно. А сколько женщин его лайкают? Мне что теперь, тоже надо взорваться и через раз писать: «Да кто его лайкает?!» Это уважение, это доверие. Мы взросленькими уже поженились, а не детками 17-летними.