«Паша хочет третьего ребенка из-за сисек»: Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью

На YouTube-канале PEOPLETALK TV вышел новый выпуск проекта «Люди говорят», гостем которого стала наша землячка, уроженка Башкирии, телеведущая, спортсменка,а с недавнего времени еще и мотивационный тренер Ляйсан Утяшева.
В частности, Ляйсан вновь ответила на нелюбимый феминистками вопрос, связанный с тем, почему женщина должна обязательно готовить дома.
- Если ты называешь себя девушкой, борешься за права, хочешь все контролировать, то почему обходишь кухню? Нужно хотя бы знать основы. Меня сильно переклинило, когда я стала мамой. Когда мои двое отказываются есть в ресторанах, и это удовольствие, когда твой ребенок смотрит на тебя и говорит: «Как вкусно».
Мне моя мама сказала: «Лясь, слушай, а ты вот как женщина что можешь, кроме как красиво одеваться? Хорошо, вот в кадре ты постояла, а дома ты что сделала своими руками?» И мне стало по-настоящему стыдно.
До 23 лет я не готовила. Я тренировалась. Спортивная база – все готовое. Приходишь в столовую – все готовое. Мамочка в субботу и воскресенье все готовит тоже. Только манты умела готовить с детства. Паша обожает легкие супчики. Не думайте, что я его недокармливаю. Он шесть раз в день ест, - сказала Ляйсан Утяшева.
Она также призналась, что Павел Воля, ее супруг, давно хочет третьего ребенка. И связано это с тем, что после беременности у женщины меняется фигура:
- Мне кажется, что это только из-за моих сисек. Он говорит: «Такая грудь была, пятый размер, как это все было красиво, наливно». Я кормила Роберта год и семь месяцев. Паша сразу сказал ему: «Сиська моя, молоко твое». А Софии он такого уже не говорил.
По словам телезвезды, одной из немногих, кто поддержал ее в трудную минуту, когда не стало матери Зульфии, стала Алина Кабаева:
- Когда моей мамы не стало, мы с ней поговорили по телефону. Ее я прямо слышала. Я очень многих тогда не слышала. А Алишка – она как звонок из детства: «Лясюша, Лисичка, Утя, держись, как же так». Я периодически, когда прихожу к маме на кладбище, вижу от нее букеты. Где-то как-то пересекаемся, видимся, но каждый занят своей жизнью.
Ляйсан Утяшева также призналась, что у многих гимнасток, включая ее, «все очень позднее»:
- Нельзя жить половой жизнью, если ты выступаешь и планируешь большой спорт. Это спорт монахинь. Мы же в купальниках выступаем. Мы все девочки позднего развития. В 16 ты доска – два соска.
Ведущая также рассказала, что не ревнует своего мужа к многочисленным девушкам:
- Пашка общительный. Он очень любит общаться. Причем ему все равно, с парнем, с девчонкой. Девочка может спросить, а как пройти куда-то, и он будет стоять рассказывать. И номер телефона в конце спросит. Он такой. Он открытый. Мне беситься и ревновать стоять? Другая подумала бы, что это повод к ревности. Мне спокойно. А сколько женщин его лайкают? Мне что теперь, тоже надо взорваться и через раз писать: «Да кто его лайкает?!» Это уважение, это доверие. Мы взросленькими уже поженились, а не детками 17-летними.