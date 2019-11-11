Автор скандального опросника в школах Уфы: «Эти вопросы не для детей»

- Опросник составлялся для возрастной группы от 18 и выше, он так и используется, достаточно популярен. Тем не менее, в свое время мы проводили апробацию также на учениках десятых классов (последний выпускной класс в те времена) именно в тех школах, где возникали межэтнические конфликты и было много детей из семей мигрантов. Думаю, что в зависимости от поставленных исследователем задач можно проводить опросы в выпускном классе при условии понимания всей ответственности исследователем и соблюдения всех других условий работы психологов в школах, - поясняет ученый.