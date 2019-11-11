Автор скандального опросника в школах Уфы: «Эти вопросы не для детей»

Напомним, ранее мы подробно писали о ситуации, связанной с экспресс-опросником школьников Башкирии. Учащимся 7-11 классов школ республики предложили ответить на вопросы, формулировка которых вызвала у некоторых родителей детей довольно неоднозначную реакцию. Вопросы назвали «неэтичными, грубыми, провоцирующими, оскорбительными», и даже «некорректно составленными с социологической точки зрения».
Например: «К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят свое поведение», «Нищие и бродяги сами виноваты в своем поведении», «Всех психически больных людей необходимо изолировать от общества», «Беженцам надо помогать не больше, чем остальным, так как у местных проблем не меньше», «К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться», «Я могу представить чернокожего человека своим другом».
Выяснилось, что сам опросник является одним из блоков диагностического инструментария, разработанного Институтом развития образования РБ в целях изучения отношения обучающихся к деструктивным проявлениям, как рассказала Медиакорсети начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования РБ Василя Абдрахманова.
- Министерством образования РБ были направлены два инструментария на выбор образовательным организациям. Второй опросник разработан психологами Давыдовым Д.Г., Хломовым К.Д., общепризнанными специалистами в своей области.
Опросник же, который попал к школьникам и вызвал широкий резонанс и недовольство взрослых, был составлен психологами Галиной Солдатовой и Людмилой Шайгеровой в рамках федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе».
Галина Солдатова — заместитель кафедры психологии личности МГУ им. М.В Ломоносова, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, лауреат премии правительства РФ в области образования.
Мы задали Галине Солдатовой вопрос, насколько уместны формулировки «кавказец, психбольной, нищий» в постановке вопросов.
По словам ученого, «все эти категории людей существуют в нашей жизни».
- Разные люди по-разному к ним относятся. В опроснике мы не используем слово психбольной, а употребляем «психически больные люди».
«Кавказцы» - собирательный образ, обозначающий уроженцев Кавказа, кавказцев он не оскорбляет, я сама такая - тоже с Кавказа. В свое время мы опросили специально для уверенности в этом вопросе большую группу не только выходцев с Кавказа, но и проживающих там представителей разных этнических групп. Это слово использовалось, в том числе, и для того, чтобы не выделять какую-то одну этническую группу.
По поводу использования слова «нищий». По данным Росстата за 2019 год, более 18 миллионов человек в России живут за чертой бедности - это и есть нищие.
Премьер-министр Татьяна Голикова летом отмечала, что каждая вторая многодетная семья живет за чертой бедности, - пояснила Галина Солдатова.
Она также подтвердила указанную нами информацию о дате составления самого опросника.
- Он был составлен и превращен в экспресс-методику в конце 1990-х- начале 2000 годов. Его апробация проходила в рамках Федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». Главная цель: исследование ксенофобии и толерантных/интолерантных установок. Всё про методику написано в «Практикуме по диагностике и исследованию толерантности личности», которую легко найти в интернете).
В методике три шкалы: этническая толерантность, социальная толерантность и толерантность как черта личности. Сейчас опросник психометрически доработан на основе очень большого массива (возрастной диапазон - от 18 до 60 лет), но результаты этого исследования еще не опубликованы.
Основанием для исследований в этом направлении послужила ситуация социальной и межэтнической напряженности, которая в то время была в России.
Примечательно, что на вопрос о том, в школах каких регионов распространяется сам опросник, Галина Солдатова ответила, что об этом ничего не знает, с ней по этому поводу никто не консультировался.
- Опросник составлялся для возрастной группы от 18 и выше, он так и используется, достаточно популярен. Тем не менее, в свое время мы проводили апробацию также на учениках десятых классов (последний выпускной класс в те времена) именно в тех школах, где возникали межэтнические конфликты и было много детей из семей мигрантов. Думаю, что в зависимости от поставленных исследователем задач можно проводить опросы в выпускном классе при условии понимания всей ответственности исследователем и соблюдения всех других условий работы психологов в школах, - поясняет ученый.
Напомним, что опросник, который был роздан семиклассникам (об этом сообщили в соцсетях их родители) распространялся в учебных заведениях по приказу министерства образования республики среди учащихся 7-11 классов. По нашим данным, сейчас после скандала опросник изъят из школ, а вопросы в нем будут «переработаны».
Медиакорсеть следит за развитием событий.