Рашида Султанова: Молодежь смотрит на разводы и думает - все, режь последний огурец!

В частности, Рашиду Султанову смутила пугающая статистика разводов в республике. Напомним, что согласно официальной статистике, в нашей республике на каждую тысячу браков приходится 606 разводов. Башстат сообщает, что подавляющее большинство распавшихся брачных пар имели общих несовершеннолетних детей. В прошлом году в регионе распались почти 8 тысяч семей с детьми, или 52% от всех разводов. В таких семьях проживали без малого 11,8 тысячи несовершеннолетних детей.
Рашида Султанова заявила, что такую статистику молодежи «показывать не стоит»:
- Вот они (статисты - прим.ред.) берут, сколько зарегистрировалось браков и сколько в этом году, извините меня, развелись. Какое отношение эти разводы имеют к бракам, зарегистрированным в этом году? Вот так и получается, что у нас каждый второй брак распадается. Надо разводы брать так - брать общее количество семей в республике и сколько всего разводов. Если так считать, то разводов в республике не больше 20 процентов, - говорит Султанова. - А так молодые люди смотрят - ну вот, столько у нас разводов, все, режь последний огурец, как говорится, раз пошла такая пьянка, тоже разводятся, их ничего не пугает. Не надо говорить, что у нас 50 процентов разводов! - убеждена глава Союза женщин Башкирии.
И тут же обратила на другую актуальную проблему - нехватку мужчин.
- Вот другая проблема - у нас не хватает мужчин, у мужчин наших очень короткая жизнь! Вот чем надо заниматься, беречь мальчиков с рождения, чтобы они могли дать потомство нормально, - заявила Султанова.
Такое заявление Рашида Султанова сделала после доклада президента федерации семей за единство и мир во всем мире Урала и Сибири Андрея Бурашнова, выступившего по теме «Семья — школа любви».