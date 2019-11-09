Рашида Султанова: Молодежь смотрит на разводы и думает - все, режь последний огурец!

- Вот они (статисты - прим.ред.) берут, сколько зарегистрировалось браков и сколько в этом году, извините меня, развелись. Какое отношение эти разводы имеют к бракам, зарегистрированным в этом году? Вот так и получается, что у нас каждый второй брак распадается. Надо разводы брать так - брать общее количество семей в республике и сколько всего разводов. Если так считать, то разводов в республике не больше 20 процентов, - говорит Султанова. - А так молодые люди смотрят - ну вот, столько у нас разводов, все, режь последний огурец, как говорится, раз пошла такая пьянка, тоже разводятся, их ничего не пугает. Не надо говорить, что у нас 50 процентов разводов! - убеждена глава Союза женщин Башкирии.