Пьяный уфимец поджег мечеть, пока искал муллу со спичкой в руке

Подробности курьезного инцидента, которое едва ли не закончилось трагедией, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напомним, мы уже писали, что 3 ноября поздно вечером начался пожар в мечети «Хамза», расположенной на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово. Тревожный сигнал о возгорании поступил примерно в 23 часа. На место происшествия выехали 6 пожарных автомобилей и 22 огнеборца, а также полицейские и медики. Удалось установить, что пожар возник на втором этаже мечети, горели учебные принадлежности. Огонь повредил примерно 15 квадратных метров.
Сейчас же выяснилось, что пожар произошел по вине уже раскаившегося 39-летнего местного жителя. Ночью он пришел в мечеть, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На это его подтолкнул то, что двери мечети были не заперты. Мужчина зажег спичку и начал звать муллу, видимо, чтобы рассказать о чем-то важном. Но, так никого и не дождавшись, он бросил горящую спичку и ушел. Здание загорелось.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).