mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный уфимец поджег мечеть, пока искал муллу со спичкой в руке

9 ноября 2019, 07:20
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Мужчина сам признался в своем преступном поступке.

Подробности курьезного инцидента, которое едва ли не закончилось трагедией, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, мы уже писали, что 3 ноября поздно вечером начался пожар в мечети «Хамза», расположенной на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово. Тревожный сигнал о возгорании поступил примерно в 23 часа. На место происшествия выехали 6 пожарных автомобилей и 22 огнеборца, а также полицейские и медики. Удалось установить, что пожар возник на втором этаже мечети, горели учебные принадлежности. Огонь повредил примерно 15 квадратных метров.

Сейчас же выяснилось, что пожар произошел по вине уже раскаившегося 39-летнего местного жителя. Ночью он пришел в мечеть, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На это его подтолкнул то, что двери мечети были не заперты. Мужчина зажег спичку и начал звать муллу, видимо, чтобы рассказать о чем-то важном. Но, так никого и не дождавшись, он бросил горящую спичку и ушел. Здание загорелось.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Материалы по теме
В Уфе ночью тушили пожар в мечети
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44