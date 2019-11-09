Пьяный уфимец поджег мечеть, пока искал муллу со спичкой в руке

Сейчас же выяснилось, что пожар произошел по вине уже раскаившегося 39-летнего местного жителя. Ночью он пришел в мечеть, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На это его подтолкнул то, что двери мечети были не заперты. Мужчина зажег спичку и начал звать муллу, видимо, чтобы рассказать о чем-то важном. Но, так никого и не дождавшись, он бросил горящую спичку и ушел. Здание загорелось.