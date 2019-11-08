mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Внимание, розыск: В Уфе в подъезде напали на 11-летнюю и пытались изнасиловать

8 ноября 2019, 13:32
Фото: Mkset.ru
ЧП произошло в одном из многоквартирных домов по ул. Бикбая в Сипайлово.

Неизвестный мужчина напал на 11-летнюю школьницу в подъезде, когда она возвращалась домой со школы. Известно, что девочка поднималась пешком между 10 и 11 этажами, поскольку лифт в доме был сломан.

Мужчина пытался раздеть девочку и надругаться над ней. К счастью, именно в момент нападения один из соседей выходил из квартиры и спугнул преступника. Девочка побежала к родителям, те оперативно вызвали полицию.

Известны приметы мужчины: на вид 30-40 лет, он худощавого телосложения, ростом около 170 см, разговаривает на русском языке, без акцента. Был одет в вязаную темно-зеленую шапку, темно-синюю куртку и темно-синие джинсы. Составлен фоторобот, подозреваемый объявлен в розыск.

Фото: Mkset.ru

Материалы по теме
В Башкирии мужчина попытался изнасиловать свою матьЖитель Узбекистана в Башкирии напал на 13-летнюю девочку в подъезде и изнасиловалВ Уфе изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида
#Новости#Алия Фатхиева#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44