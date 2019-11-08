Внимание, розыск: В Уфе в подъезде напали на 11-летнюю и пытались изнасиловать

Неизвестный мужчина напал на 11-летнюю школьницу в подъезде, когда она возвращалась домой со школы. Известно, что девочка поднималась пешком между 10 и 11 этажами, поскольку лифт в доме был сломан.
Мужчина пытался раздеть девочку и надругаться над ней. К счастью, именно в момент нападения один из соседей выходил из квартиры и спугнул преступника. Девочка побежала к родителям, те оперативно вызвали полицию.
Известны приметы мужчины: на вид 30-40 лет, он худощавого телосложения, ростом около 170 см, разговаривает на русском языке, без акцента. Был одет в вязаную темно-зеленую шапку, темно-синюю куртку и темно-синие джинсы. Составлен фоторобот, подозреваемый объявлен в розыск.