В Башкирии помогут населению с сертификатами на газификацию

Posted 1 ноября 2019, 08:13
Published 1 ноября 2019, 08:13
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
В республике принято постановление правительства об утверждении порядка выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Текст документа вчера, 31 октября, был опубликован в официальном портале правовой информации РБ.
Сертификаты номиналом 60 и 100 тысяч рублей будут выдаваться участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также многодетным семьям, постоянно проживающим на территории республики.
Документы на получение сертификата необходимо подать через Республиканский центр социальной поддержки населения, МФЦ “Мои документы” или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.