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Posted 1 ноября 2019, 08:13

Published 1 ноября 2019, 08:13

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Башкирии помогут населению с сертификатами на газификацию

В Башкирии помогут населению с сертификатами на газификацию

1 ноября 2019, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Номинал сертификатов - 60-100 тысяч рублей.

В республике принято постановление правительства об утверждении порядка выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Текст документа вчера, 31 октября, был опубликован в официальном портале правовой информации РБ.

Сертификаты номиналом 60 и 100 тысяч рублей будут выдаваться участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также многодетным семьям, постоянно проживающим на территории республики.

Документы на получение сертификата необходимо подать через Республиканский центр социальной поддержки населения, МФЦ “Мои документы” или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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