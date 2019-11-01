В Башкирии помогут населению с сертификатами на газификацию

Сертификаты номиналом 60 и 100 тысяч рублей будут выдаваться участникам Великой Отечественной войны, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также многодетным семьям, постоянно проживающим на территории республики.