Депутат Милонов предложил сажать в тюрьму за принуждение к аборту

Инициативу одобрил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Однако он отметил, что трудно будет ввести уголовную ответственность для родственников, которые принуждают к аборту, и предложил реализовать эту идею для врачей, которые склоняют к операции по прерыванию беременности.