Депутат Милонов предложил сажать в тюрьму за принуждение к аборту

Posted 29 октября 2019, 12:08
Published 29 октября 2019, 12:08
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Милонов направил обращение министру юстиции Александру Коновалову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом пишут News.ru.
По словам Милонова, аборт не следует проводить, если этого хотят третьи лица, а не сама беременная.
Инициативу одобрил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Однако он отметил, что трудно будет ввести уголовную ответственность для родственников, которые принуждают к аборту, и предложил реализовать эту идею для врачей, которые склоняют к операции по прерыванию беременности.
Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что в Дагестане мужчина заставил свою 19-летнюю жену сделать аборт, потому что ультразвуковое исследование показало наличие в утробе ребенка женского пола. Мужчина обвинил супругу в неполноценности и избил ее.