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Posted 29 октября 2019, 12:08

Published 29 октября 2019, 12:08

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Депутат Милонов предложил сажать в тюрьму за принуждение к аборту

Депутат Милонов предложил сажать в тюрьму за принуждение к аборту

29 октября 2019, 12:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил привлекать к уголовной ответственности людей, которые принуждают к совершению аборта.

Милонов направил обращение министру юстиции Александру Коновалову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом пишут News.ru.

По словам Милонова, аборт не следует проводить, если этого хотят третьи лица, а не сама беременная.

Инициативу одобрил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Однако он отметил, что трудно будет ввести уголовную ответственность для родственников, которые принуждают к аборту, и предложил реализовать эту идею для врачей, которые склоняют к операции по прерыванию беременности.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что в Дагестане мужчина заставил свою 19-летнюю жену сделать аборт, потому что ультразвуковое исследование показало наличие в утробе ребенка женского пола. Мужчина обвинил супругу в неполноценности и избил ее.

#Общество#Новости
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