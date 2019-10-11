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Posted 11 октября 2019, 07:04

Published 11 октября 2019, 07:04

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В Уфе запланировано массовое отключение воды в домах четырех районов

11 октября 2019, 07:04
Уфимцы останутся без горячей и холодной воды.

«Уфаводоканал» предупредил, что отключение связано с ремонтом и затронет четыре района. На предприятии обещают, что оно продлится максимум сутки.

В Октябрьском районе это произойдет 14 октября с 10:30 до 22:30 в домах по улице Российской от дома №100 до 108/1, а 17 октября с 10:30 до 22:30 по Рихарда Зорге, 47/2, Парковой и Шафиева. С 11:00 14 октября до 9:00 15 октября отключат холодную воду по Маршала Жукова от дома №2 до 2/10.

В Калининском районе 14 октября с 11:00 до 23:00 не будет холодной воды на Мелеузовской Высоковольтной улицах. 7 октября с 10:00 до 19:00 подачу водоснабжения прекратят по Перекопской, 2, 3, 4, 6 и Сосновской от 61 до 144 дома.

В Орджоникидзевском районе не будет холодной и горячей воды 15 октября с 11:00 до 22:00 в домах по адресам: Богдана Хмельницкого, 92, 92/1, 94, Суворова, 88, 77, 79, 79а, 75 и Ломоносова, 42. 16 октября с 11:00 до 18:00 под отключения холодной воды попадут дома по Кольцевой, 106, 108, 112 и Свободы, 17.

15 октября с 10:30 до 3:30 16 октября в Советском районе не будет холодной и горячей воды на улице Ленина.

В издании также сообщают, что причиной такого частого отключения воды в Башкирии стало крупные ремонтные работы, во время которых подачу воды могут остановить даже на месяц. В администрации города в то же время отметили, что по правилам воду можно отключать только на 14 дней и не более.

#Общество#Новости#Водоснабжение#Водоканал
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