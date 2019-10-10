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Posted 10 октября 2019, 12:52

Published 10 октября 2019, 12:52

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Минздрав: НИИ детской онкологии центра Блохина работает с серьезными нарушениями

Минздрав: НИИ детской онкологии центра Блохина работает с серьезными нарушениями

10 октября 2019, 12:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава комиссии, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Байбарина признала наличие проблем в работе НИИ детской онкологии центра Блохина.

Речь идет о нарушениях при лечении пациентов. Об этом информирует RNS.

По словам Байбариной, эксперты Минздрава изучили истории болезни людей, проходивших лечение в онкоцентре Блохина как до прихода директора Светланы Варфоломеевой, так и после нее. Выявленные серьезные нарушения требуют скорейшего искоренения.

Инспекция Минздрава уже пообщалась с персоналом онкоцентра Блохина. При этом члены комиссии не увидели того, чтобы новый руководитель медицинского учреждения создавала атмосферу страха среди врачей, сказала Байбарина.

Чиновница заявила, что опрошенные проверяющими медики называли Варфоломееву строгим, но справедливым руководителем. Якобы в общении с персоналом онкологического центра она не нарушала нормы этики и морали.

Между тем, в конце сентября текущего года организация «Альянс врачей» опубликовала видеообращение четырех детских онкологов НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина. Врачи рассказали о низких зарплатах, плохом содержании больницы и неприемлемой политики руководства медицинского учреждения.

В своем послании онкологи потребовали сменить руководство больницы. В противном случае из нее уволятся 26 сотрудников.

В Минздраве в свою очередь заявили, что их проверка не выявила увольнений за время работы нового руководителя онкоцентра Блохина Светланы Варфоломеевой. Видеообращение медиков чиновники назвали грубым нарушением врачебной этики и деонтологии. Вскоре после публикации ролика стало известно, что директор онкоцентра Иван Стилиди уволил четырех врачей.

В понедельник, седьмого октября «Альянс врачей» сообщил, что из НИИ детской онкологии центра Блохина скоро в массовом порядке уволятся медсестры. Персонал больницы не устраивают «нищенские зарплаты».

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