Минздрав: НИИ детской онкологии центра Блохина работает с серьезными нарушениями

В Минздраве в свою очередь заявили, что их проверка не выявила увольнений за время работы нового руководителя онкоцентра Блохина Светланы Варфоломеевой. Видеообращение медиков чиновники назвали грубым нарушением врачебной этики и деонтологии. Вскоре после публикации ролика стало известно, что директор онкоцентра Иван Стилиди уволил четырех врачей.