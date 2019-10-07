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Posted 7 октября 2019, 04:39

Published 7 октября 2019, 04:39

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В МЧС Башкирии объяснили ЧП с загоревшимся на ходу пассажирским автобусом

7 октября 2019, 04:39
В аварии пострадали три человека.

Напомним, авария произошла вчера, 6 октября, в районе остановки «Театр кукол». 51-й автобус неожиданно загорелся, водитель был вынужден резко затормозить, из-за чего пострадали пассажиры. Клуб огня опалил волосы двух мужчин, другой повредил ногу при давке и резком торможении. В салоне было 35 человек, среди них 10 детей.

Перевернулась коляска с ребенком. К счастью, все обошлось и его здоровью и жизни ничего не угрожает.

С травмами мужчины были доставлены в больницу.

Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без возгорания.

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