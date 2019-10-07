В МЧС Башкирии объяснили ЧП с загоревшимся на ходу пассажирским автобусом

Posted 7 октября 2019, 04:39
Published 7 октября 2019, 04:39
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Напомним, авария произошла вчера, 6 октября, в районе остановки «Театр кукол». 51-й автобус неожиданно загорелся, водитель был вынужден резко затормозить, из-за чего пострадали пассажиры. Клуб огня опалил волосы двух мужчин, другой повредил ногу при давке и резком торможении. В салоне было 35 человек, среди них 10 детей.
Перевернулась коляска с ребенком. К счастью, все обошлось и его здоровью и жизни ничего не угрожает.
С травмами мужчины были доставлены в больницу.
Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без возгорания.