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Posted 7 октября 2019, 13:42

Published 7 октября 2019, 13:42

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Домодедово задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Домодедово задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

7 октября 2019, 13:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Московской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки МГТУ им. Баумана.

Тело 17-летней девушки нашли накануне в Домодедово. Об этом информирует RNS.

Жертва скончалась от множественных колото-резанных ранений. Мотивы убийцы пока неизвестны. Сейчас задержанного допрашивают. По некоторым данным, погибшая и предполагаемый убийца были знакомы.

Эксперты-криминалисты назначают необходимые судебные экспертизы. Полицейские настаивают на заключении подозреваемого под стражу на время расследования.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Ведется следствие.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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