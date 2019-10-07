В Домодедово задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

Posted 7 октября 2019, 13:42
Published 7 октября 2019, 13:42
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Жертва скончалась от множественных колото-резанных ранений. Мотивы убийцы пока неизвестны. Сейчас задержанного допрашивают. По некоторым данным, погибшая и предполагаемый убийца были знакомы.
Эксперты-криминалисты назначают необходимые судебные экспертизы. Полицейские настаивают на заключении подозреваемого под стражу на время расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Ведется следствие.