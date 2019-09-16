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Posted 16 сентября 2019, 05:23

Published 16 сентября 2019, 05:23

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

За минувшую неделю в Башкирии в ДТП погибло 9 человек

За минувшую неделю в Башкирии в ДТП погибло 9 человек

16 сентября 2019, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего произошло 95 дорожно-транспортных проишествий, сообщили в ходе еженедельного правительственного совещания.

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил о количестве произошедших аварий на дорогах за прошедшую неделю. Всего зафиксировано 95 ДТП, в них 104 человека. 9 человек скончались.

ДТП со смертельным исходом произошли в городах Стерлитамак, Салават, в Туймазинском, Салаватском, Стерлибашевском, Калтасинском, Аургазинском и в Буздякском районах.

- Погода продолжает портиться, местами дожди и грозы. В связи с этим на дорогах задействованы 176 единиц техники, в том числе на дорогах Уфы – 105, - отметил глава госкомитета.

По словам Тимура Мухаметьянова, за прошедшую неделю были задержаны 11 рейсов на объектах воздушного транспорта. По технической причине три рейса были отменены.

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