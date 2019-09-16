За минувшую неделю в Башкирии в ДТП погибло 9 человек

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил о количестве произошедших аварий на дорогах за прошедшую неделю. Всего зафиксировано 95 ДТП, в них 104 человека. 9 человек скончались.