В Уфе у железной дороги обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости

По словам Фарита Гумерова, место, где произошел разлив, заболоченное. К счастью, там не были обнаружены домашние и дикие животные, а также птицы и рыбы. Глава госкомитета отметил, что организовано экстренное реагирование оперативных служб и надзорных органов.