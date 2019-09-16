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Posted 16 сентября 2019, 06:17

Published 16 сентября 2019, 06:17

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе у железной дороги обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости

В Уфе у железной дороги обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости

16 сентября 2019, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

13 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в Демском районе Уфы, на территории, прилегающей к железнодорожным путям Куйбышевской железной дороги. Площадь разлива – 600 кв.м.

По словам Фарита Гумерова, место, где произошел разлив, заболоченное. К счастью, там не были обнаружены домашние и дикие животные, а также птицы и рыбы. Глава госкомитета отметил, что организовано экстренное реагирование оперативных служб и надзорных органов.

Ликвидация последствий разлива начата 14 сентября и продолжается в настоящее время.

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