Новый учебный год в Башкирии: «Борьба в школах»

— Я сам из села Райманово в школе занимался боксом, дзюдо и борьбой, — рассказывает 25-летний Айнур Сыртаев. — Уже в армии, будучи связистом, увлекся рукопашным боем, а затем перевелся в спортивную роту. Последние два года после отборочных соревнований, прошёл в сборную республики по борьбе на поясах, затем, одолев ряд соперников — в сборную страны. В апреле нынешнего года выиграл кубок в Вильнюсе (тяжёлый вес). Там выступали команды из 20 стран мира. Нам пришлось состязаться с очень сильными спортсменами из Туркменистана и Азербайджана. Без системной поддержки мне бы это не удалось.