Поклонники творчества Земфиры станцевали румбу на крыше в честь ее дня рождения

— В одном из самых красивых мест Москвы мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда. С днём рождения! Ваша преданная фан-зона, — так подписали трогательное видео поклонники творчества Земфиры.