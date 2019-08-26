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Posted 26 августа 2019, 10:17

Published 26 августа 2019, 10:17

Modified 3 февраля, 06:28

Updated 3 февраля, 06:28

Поклонники творчества Земфиры станцевали румбу на крыше в честь ее дня рождения

26 августа 2019, 10:17
Сегодня, 26 августа, уроженке Уфы, одной из самых главных певиц страны, исполнилось 43 года.

— В одном из самых красивых мест Москвы мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда. С днём рождения! Ваша преданная фан-зона, — так подписали трогательное видео поклонники творчества Земфиры.

Видео опубликовано на официальном фан-сообществе Земфиры ВКонтакте. В ролике на одной из московских крыш танцуют румбу под песню Земфиры несколько человек.

Напомним, что одной из первых певицу поздравила актриса театра и кино Рената Литвинова.

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