Поклонники творчества Земфиры станцевали румбу на крыше в честь ее дня рождения

Posted 26 августа 2019, 10:17
Published 26 августа 2019, 10:17
Modified 3 февраля, 06:28
Updated 3 февраля, 06:28
— В одном из самых красивых мест Москвы мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда. С днём рождения! Ваша преданная фан-зона, — так подписали трогательное видео поклонники творчества Земфиры.
Видео опубликовано на официальном фан-сообществе Земфиры ВКонтакте. В ролике на одной из московских крыш танцуют румбу под песню Земфиры несколько человек.