В Башкирии вступил в силу закон о развитии спорта среди пожилых людей

Вступил в силу принятый Госсобранием закон «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», который закрепил норму о содействии органов госвласти деятельности ветеранских организаций спортсменов и проведении физкультурных мероприятий с их участием, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.