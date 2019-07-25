В Башкирии вступил в силу закон о развитии спорта среди пожилых людей

Posted 25 июля 2019, 05:11
Published 25 июля 2019, 05:11
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Вступил в силу принятый Госсобранием закон «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», который закрепил норму о содействии органов госвласти деятельности ветеранских организаций спортсменов и проведении физкультурных мероприятий с их участием, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.
Закон нацелен на поддержку физкультурно-спортивного движения среди представителей зрелого поколения.
Председатель Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что закон был разработан и принят в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где сформулированы задачи по повышению ожидаемой продолжительности жизни и увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.
В указе поставлены задачи по увеличению до 55 процентов доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – сказал Константин Толкачев. – Закон формирует правовые условия для реализации указанных задач на республиканском уровне.