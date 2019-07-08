В Уфе шестилетний мальчик запутался в колготках и скончался

Posted 8 июля 2019, 10:32
Published 8 июля 2019, 10:32
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Вчера, 7 июля, в Уфе шестилетний мальчик, по предварительным данным, запутался головой в колготках и умер.
Следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сейчас проверяется информация о том, что он воспитывался в многодетной семье.