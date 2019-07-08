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Posted 8 июля 2019, 10:32

Published 8 июля 2019, 10:32

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе шестилетний мальчик запутался в колготках и скончался

В Уфе шестилетний мальчик запутался в колготках и скончался

8 июля 2019, 10:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на следственный комитет Башкирии.

Вчера, 7 июля, в Уфе шестилетний мальчик, по предварительным данным, запутался головой в колготках и умер.

Следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас проверяется информация о том, что он воспитывался в многодетной семье.

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#Происшествия#Новости
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