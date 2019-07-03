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Posted 3 июля 2019, 08:40

Published 3 июля 2019, 08:40

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Сибай вновь приедут члены совета по правам человека для решения вопроса о карьере

В Сибай вновь приедут члены совета по правам человека для решения вопроса о карьере

3 июля 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муниципалитет Сибая запросил помощь в ликвидации оставшихся очагов тления у экспертов Совета по правам человека, сообщили в группе «Сибай, дыши».

В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека согласились принять приглашение мэра Сибая Рустема Афзалова.

Члены Совета, во время своего визита в Сибай, в случае запроса готовы оказать помощь по ликвидации очагов тления.

На следующей неделе в составе группы приедет эксперт по шахтным пожарам Григорий Куксин. Это будет предварительный визит для оценки обстановки на месте, возможности использования специального оборудования.

Напомним, ранее в СПЧ опубликовали свои рекомендации по поводу ситуации в Сибае. Эксперты провели три дня в городе.

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