В Сибай вновь приедут члены совета по правам человека для решения вопроса о карьере

Posted 3 июля 2019, 08:40
Published 3 июля 2019, 08:40
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека согласились принять приглашение мэра Сибая Рустема Афзалова.
Члены Совета, во время своего визита в Сибай, в случае запроса готовы оказать помощь по ликвидации очагов тления.
На следующей неделе в составе группы приедет эксперт по шахтным пожарам Григорий Куксин. Это будет предварительный визит для оценки обстановки на месте, возможности использования специального оборудования.
Напомним, ранее в СПЧ опубликовали свои рекомендации по поводу ситуации в Сибае. Эксперты провели три дня в городе.