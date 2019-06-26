В Уфе при строительстве жилых домов «Урал» выявили хищение на 250 млн рублей

Руководство ЗАО «Башинвестдом» и жилищно-строительного фонда «Башинвестдом» привлекли граждан, которые стали участниками долевого строительства и вложили туда в период с 2011 года по 2016 год более 253 миллионов рублей. Взятые на себя обязательства перед клиентами компания не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась по своему усмотрению.