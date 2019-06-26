В Уфе при строительстве жилых домов «Урал» выявили хищение на 250 млн рублей

Posted 26 июня 2019, 07:57
Published 26 июня 2019, 07:57
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Обманутыми оказались не менее 120 человек, которые вложили в долевое строительство более 253 миллионов рублей.
В полицию поступило коллективное заявление от участников долевого строительства о хищении денежных средств при возведении жилого дома, расположенного в микрорайоне «Урал» Уфы.
Руководство ЗАО «Башинвестдом» и жилищно-строительного фонда «Башинвестдом» привлекли граждан, которые стали участниками долевого строительства и вложили туда в период с 2011 года по 2016 год более 253 миллионов рублей. Взятые на себя обязательства перед клиентами компания не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась по своему усмотрению.
Строительство жилого дома (литер № 35) до настоящего времени так и не завершено.
Гражданам, считающими себя пострадавшими от действий строительной организации, следует обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в отдел Главного следственного управления МВД по РБ по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 65/1 к следователю Искандаровой Эльмире Мусаевне (тел. 279-29-39, 279-57-06). При себе необходимо иметь паспорт и документы по факту приобретения квартиры.