В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в другие праздники

- Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий, например, на те же дни городов и сел. Хочу напомнить также, что в День молодежи 27 июня в этом году тоже впервые будут действовать новые ограничения по продаже алкоголя, - сообщил Толкачев.