В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в другие праздники

Posted 25 июня 2019, 10:26
Published 25 июня 2019, 10:26
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Подведены первые итоги исполнения закона «О внесении изменения в статью 6.2 Закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан», которым запрещена продажа алкоголя в День знаний, день последнего звонка, дни сабантуев, День молодежи, а также ежедневно с 22:00 до 10:00, сообщили в пресс-службе госсобрания Башкирии.
По словам председателя Курултая Константина Толкачева, жителями республики запрет воспринят положительно.
Отмечается, что в дни сабантуев практически не зафиксировано каких-либо происшествий, нарушений общественного порядка.
- Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий, например, на те же дни городов и сел. Хочу напомнить также, что в День молодежи 27 июня в этом году тоже впервые будут действовать новые ограничения по продаже алкоголя, - сообщил Толкачев.
Примечательно, что в Курултае никак не прокомментировали факт того, что запрет на алкоголь во время Сабантуев все-таки нарушили. О нарушении в четырех районах Башкирии сообщил ранее заместитель председателя Госкомитета республики по торговле Ильгам Бикбулатов.
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