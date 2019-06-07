Экс-министр юстиции Башкирии возглавил парк «Патриот» на месте бывшей военной части

Тем временем, по данным издания The Insider, подмосковный парк «Патриот» уже обошелся россиянам в более чем 20 млрд рублей, также стало известно, что из денег налогоплательщиков на него выделили еще 1,7 млрд. Парк должен быть «площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России», но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек. Автором «камуфляжного проекта» стал 33-летний Дмитрий Смирнов, руководитель мастерской Сретенского монастыря.