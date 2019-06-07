mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2019, 08:31

Published 7 июня 2019, 08:31

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Экс-министр юстиции Башкирии возглавил парк «Патриот» на месте бывшей военной части

7 июня 2019, 08:31
Министерство образования Башкирии зарегистрировало парк «Патриот».

По данным Спарк-Интерфакс, 5 июня была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Парк культуры и отдыха «Патриот». Основной вид деятельности — деятельность спортивных объектов. Парк «Патриот» полностью принадлежит министерству образования Башкирии.

Генеральным директором парка назначен Александр Старшинин. Одновременно он является гендиректором ООО «Дирекция по строительству центра современного искусства» и директором ООО «Три берега».

Ранее Александр Старшинин был министром юстиции Башкирии — с 2006 по 2008 годы, а в марте 2016 года был назначен руководителем Агентства по привлечению инвестиций, которое было ликвидировано 6 октября этого же года.

Про проект парка «Патриот» стало известно в апреле 2019 года. Военком Башкирии Игорь Харченко рассказал о том, что врио главы Башкирии Радий Хабиров посмотрел и решил в республике сделать парк «Патриот».

— У нас есть возможность организовать громаднейший круглогодичный парк на территории недействующей воинской части в поселке Алкино под Уфой. Основные здания — казарма на 800 мест и столовая — целы, их обследовали, они могут использоваться, естественно, с каким-то ремонтом», — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Игорь Харченко.

Он добавил, что на территории площадью около 150-300 га будет воссоздана «партизанская деревня» времен Великой Отечественной войны. По его словам, на территории парка предполагается разместить республиканский центр патриотического воспитания, сотрудники которого будут работать с детьми.

Финансирование строительства парка планируется за счет средств регионального бюджета. Затраты на содержание объекта не уточнялись.

По мнению Игоря Харченко, работы будут полностью завершены к 2025 году, а «партизанская деревня» должна быть построена уже в сентябре 2019 года.

Тем временем, по данным издания The Insider, подмосковный парк «Патриот» уже обошелся россиянам в более чем 20 млрд рублей, также стало известно, что из денег налогоплательщиков на него выделили еще 1,7 млрд. Парк должен быть «площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России», но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек. Автором «камуфляжного проекта» стал 33-летний Дмитрий Смирнов, руководитель мастерской Сретенского монастыря.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика