В Уфе на отца с ребенком в детском саду рухнула лестница

Здание садика - 1968 года постройки. Еще с советских времен капитального ремонта здесь ни разу не было. По словам руководства детского сада, о том, что лестница может рухнуть, никаких признаков не было. И теперь, уже после происшествия, обследуют все восемь входных групп.