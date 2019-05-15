В Уфе на отца с ребенком в детском саду рухнула лестница

Лестница в детском саду № 214 обрушилась, когда по ней шёл отец со своей двухлетней дочкой Амелией Ямиловой. Ребенок не пострадал, а мужчина сломал ребро и получил сотрясение мозга – отец маленькой Амелии за миг до падения успел оттолкнуть ребёнка.
- У него были многочисленные ушибы брюшной полости, перелом ребра. Ребенок не пострадал, но ребенок все равно в шоковом состоянии. Потому что дома мы находимся, ребенок подходит, открывает живот папы и говорит — папа бобо.
Здание садика - 1968 года постройки. Еще с советских времен капитального ремонта здесь ни разу не было. По словам руководства детского сада, о том, что лестница может рухнуть, никаких признаков не было. И теперь, уже после происшествия, обследуют все восемь входных групп.
Сейчас лестницу демонтируют, а на её месте будут устанавливать новую. Кроме того, проводится независимая экспертиза. Предварительно уже известно, что конструкция лестничного марша была выполнена неправильно еще на этапе строительства.
Когда главе семейства станет лучше, Ямиловы планируют обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию.
Новую лестницу из металлоконструкции обещают установить уже к концу этой недели.