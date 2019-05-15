Уфимка вышла замуж за труп из-за квартиры и получила 4 года условно

В сентябре – ноябре 2017 года подсудимая узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося более года назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью более двух миллионов рублей. С целью заполучить права на недвижимость обманным путем, она приобрела ложное свидетельство о заключении брака между ней и покойником.