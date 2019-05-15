Уфимка вышла замуж за труп из-за квартиры и получила 4 года условно

В сентябре – ноябре 2017 года подсудимая узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося более года назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью более двух миллионов рублей. С целью заполучить права на недвижимость обманным путем, она приобрела ложное свидетельство о заключении брака между ней и покойником.
Позже она через своего представителя подала в суд иск о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования. При этом приложила к нему подложное свидетельство о заключении брака.
Суд выявил факт подложности свидетельства. Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью.
Суд приговорил женщину к 4 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.