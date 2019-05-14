В России могут продлить срок «дачной амнистии»

Если документ будет принят депутатами, то до начала весны 2022 года россиянам позволят узаконить свои права на жилой дом, жилое строение, садовый дом, построенный на земельном участке, предоставленном им до дня вступления в силу Федерального закона … «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Речь идет о строениях стоящих на земле предназначенной для садоводства или ведения дачного хозяйства. Регистрация будет проходить на основании технического плана указанного объекта недвижимости и правоустанавливающего документа на землю, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на участок, на котором стоит указанный объект недвижимости.