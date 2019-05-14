Фальсификации результатов голосования в шоу «Голос. Дети» не подтвердились

Как сообщает "Комсомольская правда", дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, была выбрана победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». За нее проголосовало свыше 50% телезрителей. Этим результатом остались недовольны многие известные артисты. Они заявили, что итоги зрительского голосования за Микеллу аномально высокие.
После этого руководители Первого канала решили провести технический аудит, чтобы развеять все слухи и сомнения.
Компания «СМС сервисы» из Санкт-Петербурга, проводившая внутренний аудит, осуществила перепроверку всех звонков и СМС-сообщений. Согласно информации официального отчета, при голосовании не было DDoS или других хакерских атак. Звонки и сообщения поступали от разных компаний связи. Все номера телефонов, с которых поступали голоса, сохранены в технических логах платформы. По результатам проверки никакой фальсификации и накрутки голосов специалисты фирмы не выявили. Микелла Абрамова честно выиграла первое место на телешоу.
Многие звезды были уверены в победе Микеллы и выступили в ее поддержку. Наташа Королева, Гарик Мартиросян и другие знаменитости в своих аккаунтах в соцсетях размещали сообщения с просьбой поддержать девочку, которую знают с пеленок. Болеть за Микеллу пообещал в ее Instagram даже Стивен Сигал.
Позже оказалось, что отрыв голосов, названный «аномальным», не такой и высокий. В других сезонах «Голос. Дети» отрыв бывал существенно большим. В финал же все участники выходили с большим числом голосов. Победителем третьего сезона было набрано 61,7% голосов, первого сезона - 58,2%.
Ранее известные персоны не поддерживали голосование в таком объеме – ни «за», ни «против» кандидатов. Российские артисты, такие как Валерий Меладзе, Юсиф Айвазов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Светлана Лобода выступили с требованием о запрете Микелле выходить на сцену и о пересмотре результатов конкурса. Все это они размещали на собственных страницах, после чего в Сети разгорелась настоящая война. Одни запустили акцию с целью поддержать дочь Алсу с лозунгом «Друзья, будьте добрее», а другие заявляли о продажности Первого канала.
Остается надеяться, что организаторы телешоу «Голос. Дети» сделают выводы из произошедшего и уточнят условия будущих выпусков с учетом возрастающей роли соцсетей.