Фальсификации результатов голосования в шоу «Голос. Дети» не подтвердились

Ранее известные персоны не поддерживали голосование в таком объеме – ни «за», ни «против» кандидатов. Российские артисты, такие как Валерий Меладзе, Юсиф Айвазов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Светлана Лобода выступили с требованием о запрете Микелле выходить на сцену и о пересмотре результатов конкурса. Все это они размещали на собственных страницах, после чего в Сети разгорелась настоящая война. Одни запустили акцию с целью поддержать дочь Алсу с лозунгом «Друзья, будьте добрее», а другие заявляли о продажности Первого канала.