mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии мужчина передавал в колонию флешку и деньги через квадрокоптер

7 мая 2019, 11:59
Фото: 02.фсин.рф
Сейчас устанавливаются лица, которым предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории колонии предметами.

В Стерлитамакском районе задержан гражданин с квадрокоптером, через который он пытался передать осужденным два сотовых телефона, деньги, флешкарту, USB провод и наушники, сообщили в пресс-службе УФСИН Башкирии.

Сейчас устанавливаются лица, которым предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории колонии предметами.

По закону передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, - влечёт за собой наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Материалы по теме
В Уфе уголовник из колонии выманил у бизнес-леди 7,5 миллионов рублей В Башкирии уголовник из колонии умудрился похитить 200 тысяч рублей
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48