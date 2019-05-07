В Башкирии мужчина передавал в колонию флешку и деньги через квадрокоптер

В Стерлитамакском районе задержан гражданин с квадрокоптером, через который он пытался передать осужденным два сотовых телефона, деньги, флешкарту, USB провод и наушники, сообщили в пресс-службе УФСИН Башкирии.
Сейчас устанавливаются лица, которым предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории колонии предметами.
По закону передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, - влечёт за собой наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.