В Башкирии мужчина передавал в колонию флешку и деньги через квадрокоптер

По закону передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, - влечёт за собой наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.