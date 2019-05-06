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На Сахалине награды ветерана ВОВ выбросили на свалку

6 мая 2019, 13:35
Фото: mil.ru
На одной из свалок Сахалина местным жителем был найден пиджак с наградами ветерана ВОВ.

В кармане этого предмета одежды обнаружилась ксерокопия паспорта владельца - уроженца Архангельской области, мужчины 1926 года рождения, информирует газета «Известия» 6 мая.

Среди наград, приколотых к пиджаку, было десять медалей, нагрудный знак и два ордена.

С помощью ДОСААФ и публикаций фотографии найденного пиджака в местных СМИ, удалось найти дочь его владельца, умершего в феврале 2018 года. По словам женщины, предмет одежды попал на свалку в результате действий сотрудников клининговой компании. Она попросила их навести порядок в квартире родителей, отложив их личные вещи в сторону во время уборки. Однако пиджак они посчитали ненужным и выбросили его.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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