На Сахалине награды ветерана ВОВ выбросили на свалку

С помощью ДОСААФ и публикаций фотографии найденного пиджака в местных СМИ, удалось найти дочь его владельца, умершего в феврале 2018 года. По словам женщины, предмет одежды попал на свалку в результате действий сотрудников клининговой компании. Она попросила их навести порядок в квартире родителей, отложив их личные вещи в сторону во время уборки. Однако пиджак они посчитали ненужным и выбросили его.