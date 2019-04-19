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Власти России расскажут в соцсетях о поддержке бизнеса

19 апреля 2019, 09:48
Фото: kremlin.ru
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил использовать социальные сети для информирования населения о направлениях поддержки малого и среднего предпринимательства.

Распоряжение отдано в рамках воплощения в жизнь федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Об этом пишет RNS.

Соцсети должны стать одним из источников распространения сведений о помощи малому и среднему бизнесу со стороны государства. Реализацией инициативы премьер-министра займутся Минэкономразвития РФ, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и АО Корпорация «МСП»».

До 15 мая текущего года указанные выше структуры должны разработать и представить членам Кабинета министров России идеи о легализации деятельности личных подсобных хозяйств. Хозяев последних планируется вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию или обложить их налогом «на профессиональный доход».

К середине следующего месяца Минэкономразвитию, ФНС и Корпорации МСП нужно разработать и внести на рассмотрение предложения по изменению законов, которые помогут хозяйствующим субъектам, переставшим отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, сохранить право на получение господдержки на срок до двух лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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