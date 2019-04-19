Власти России расскажут в соцсетях о поддержке бизнеса

К середине следующего месяца Минэкономразвитию, ФНС и Корпорации МСП нужно разработать и внести на рассмотрение предложения по изменению законов, которые помогут хозяйствующим субъектам, переставшим отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, сохранить право на получение господдержки на срок до двух лет.