Власти России расскажут в соцсетях о поддержке бизнеса

Распоряжение отдано в рамках воплощения в жизнь федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Об этом пишет RNS.
Соцсети должны стать одним из источников распространения сведений о помощи малому и среднему бизнесу со стороны государства. Реализацией инициативы премьер-министра займутся Минэкономразвития РФ, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и АО Корпорация «МСП»».
До 15 мая текущего года указанные выше структуры должны разработать и представить членам Кабинета министров России идеи о легализации деятельности личных подсобных хозяйств. Хозяев последних планируется вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию или обложить их налогом «на профессиональный доход».
К середине следующего месяца Минэкономразвитию, ФНС и Корпорации МСП нужно разработать и внести на рассмотрение предложения по изменению законов, которые помогут хозяйствующим субъектам, переставшим отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, сохранить право на получение господдержки на срок до двух лет.