В Башкирии мужчину оштрафовали за пост ВКонтакте

Теперь пользователю социальной сети предстоит выплатить 10 тысяч рублей в то время, как ранее на него завели бы уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

В Караидельском районе республики 30-летний житель села Байкибашево привлечен к административной ответственности за оскорбление жителей Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. В сентябре 2018 года мужчина разместил в сообществе социальной сети оскорбительный пост Вконтакте. На пользователя социальной сети возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей. Напомним, данная статья Кодекса об административных правонарушениях РФ введена в действие с января текущего года. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ. Материалы по теме В Башкирии мужчину осудили за посты на своей «стене» в социальной сети Уфимца осудят за экстремистские комментарии в социальных сетях