В Башкирии мужчину оштрафовали за пост ВКонтакте

В Караидельском районе республики 30-летний житель села Байкибашево привлечен к административной ответственности за оскорбление жителей Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В сентябре 2018 года мужчина разместил в сообществе социальной сети оскорбительный пост Вконтакте.
На пользователя социальной сети возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.
Напомним, данная статья Кодекса об административных правонарушениях РФ введена в действие с января текущего года. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ.