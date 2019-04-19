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В Башкирии мужчину оштрафовали за пост ВКонтакте

19 апреля 2019, 05:11
Фото: wikipedia.org
Теперь пользователю социальной сети предстоит выплатить 10 тысяч рублей в то время, как ранее на него завели бы уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

В Караидельском районе республики 30-летний житель села Байкибашево привлечен к административной ответственности за оскорбление жителей Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В сентябре 2018 года мужчина разместил в сообществе социальной сети оскорбительный пост Вконтакте.

На пользователя социальной сети возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.

Напомним, данная статья Кодекса об административных правонарушениях РФ введена в действие с января текущего года. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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