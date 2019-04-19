Руководители Башкирии и Крыма обсудили отдых детей из Сибая

Уточним, что отношения с южной республикой выстраиваются на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного пять лет назад. По официальным данным, все работы идут в соответствии с дорожной картой, стабильно растёт товарооборот, причём есть потенциал для его дальнейшего увеличения, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, в том числе на уровне городов и районов.