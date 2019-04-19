Руководители Башкирии и Крыма обсудили отдых детей из Сибая

Сегодня, 19 апреля, в Ялте состоялась встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова, возглавившего делегацию республики на V Ялтинском международном экономическом форуме, и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, руководители обоих регионов при встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.
Уточним, что отношения с южной республикой выстраиваются на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного пять лет назад. По официальным данным, все работы идут в соответствии с дорожной картой, стабильно растёт товарооборот, причём есть потенциал для его дальнейшего увеличения, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, в том числе на уровне городов и районов.
В начале встречи Сергей Аксёнов сразу же поинтересовался впечатлениями детей из Сибая, которые отдохнули в крымских санаториях.
– Они приехали восхищенные, довольные, весёлые. Важно, что у них была насыщенная программа, экскурсии. Им было очень интересно, – рассказал Радий Хабиров. – Некоторые ребята вообще впервые выехали за пределы Сибая. Для них это было волшебное путешествие. Поэтому хочу от родителей, от главы города передать вам большое спасибо и низкий поклон!
- Мы приняли все необходимые решения, сейчас находимся в стадии проектирования, – сообщил Радий Хабиров. – В скором времени это место станет настоящим украшением Евпатории, а у детей и жителей Башкирии появится возможность получить лечение и отдохнуть в Крыму.
Глава Крыма, в свою очередь, отметил, что в его регионе активно внедряются лучшие практики и опыт, наработанный в РБ, в том числе в сфере ЖКХ, здравоохранения, социальной политики. Непосредственно на V Ялтинском международном экономическом форуме выстраиваются взаимоотношения между предпринимателями Башкирии и Крыма.
– Мы видим, что здесь с участием ваших предпринимателей могут быть реализованы крупные инфраструктурные проекты в части рекреации, сельхозпроизводства, – сказал Сергей Аксёнов.