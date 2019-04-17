В Китае представлен интеллектуальный автомобиль Haval Vision 2025

Эта модель оснащена системой навигации дополнительной реальности, функцией поиска автомобиля, технологиями распознавания лиц и потокового мультимедиа, а также дисплеем с отображением на лобовом стекле, информирует газета «Известия».
На лобовом стекле будут отображаться индикаторы, переписка, навигация и развлечения. Идея инновации - в том, чтобы водитель не переключал взгляд при необходимости просмотра приборов и гаджетов.
Интеллектуальная технология распознавания лиц заменит автовладельцу ключи.