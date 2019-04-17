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В Китае представлен интеллектуальный автомобиль Haval Vision 2025

17 апреля 2019, 12:58
Фото: pixabay.com
На международном автосалоне в Шанхае 16 апреля состоялась премьера интеллектуального концепт-кара марки Haval Vision 2025.

Эта модель оснащена системой навигации дополнительной реальности, функцией поиска автомобиля, технологиями распознавания лиц и потокового мультимедиа, а также дисплеем с отображением на лобовом стекле, информирует газета «Известия».

На лобовом стекле будут отображаться индикаторы, переписка, навигация и развлечения. Идея инновации - в том, чтобы водитель не переключал взгляд при необходимости просмотра приборов и гаджетов.

Интеллектуальная технология распознавания лиц заменит автовладельцу ключи.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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