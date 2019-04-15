В Башкирии присяжные обвинили женщину и ее зятя за убийство супруга

В августе 2017 года обвиняемая, у которой сложились неприязненные отношения с мужем, решила пойти на его убийство. В свои планы она посвятила дочь и её сожителя, который стал соучастником преступления.
В пьяном виде женщина подошла к спящему супругу и ударила его обухом топора по голове. Увидев, что потерпевший проснулся от удара, её сообщник выхватил орудие преступления, и нанёс ему еще один удар. От полученных травм мужчина скончался.
Падчерица убитого вместе с сожителем вывезли труп на автомобиле «Сhevrolet Niva» на пустырь в районе Затонского моста и спустя несколько дней сообщили о пропаже родственника в полицию.
Тело жертвы было обнаружено через несколько месяцев после совершения преступления. В ходе обыска в сарае среди пакетов мусора был обнаружен топор со следами крови жертвы. Односельчане также показали, что заметили отсутствие в доме кровати, которую, как удалось выяснить позже, злоумышленники пытались сжечь.
С учетом вынесенного присяжными вердикта злоумышленникам назначат наказание.