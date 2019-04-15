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В Башкирии присяжные обвинили женщину и ее зятя за убийство супруга

15 апреля 2019, 12:14
Фото: Mkset.ru
В Верховном суде республики коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт за убийство двоим жителям села Дмитриевка Уфимского района за убийство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В августе 2017 года обвиняемая, у которой сложились неприязненные отношения с мужем, решила пойти на его убийство. В свои планы она посвятила дочь и её сожителя, который стал соучастником преступления.

В пьяном виде женщина подошла к спящему супругу и ударила его обухом топора по голове. Увидев, что потерпевший проснулся от удара, её сообщник выхватил орудие преступления, и нанёс ему еще один удар. От полученных травм мужчина скончался.

Падчерица убитого вместе с сожителем вывезли труп на автомобиле «Сhevrolet Niva» на пустырь в районе Затонского моста и спустя несколько дней сообщили о пропаже родственника в полицию.

Тело жертвы было обнаружено через несколько месяцев после совершения преступления. В ходе обыска в сарае среди пакетов мусора был обнаружен топор со следами крови жертвы. Односельчане также показали, что заметили отсутствие в доме кровати, которую, как удалось выяснить позже, злоумышленники пытались сжечь.

С учетом вынесенного присяжными вердикта злоумышленникам назначат наказание.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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