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Уфимцы смогут выбрать название для нового центра спортивной подготовки

15 апреля 2019, 07:48
Фото: http://mmpsrb.ru/
В 2019 году в Центре спортивной подготовки по ул. Камышлинской в рамках Международных детских игр пройдут соревнования по плаванию, фехтованию, легкой атлетике и греко-римской борьбе.

В Уфе проводится голосование за лучшее название для нового Центра спортивной подготовки по улице Камышлинской в Ленинском районе, который откроется в июне 2019 года, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Выбрать предстоит из пяти вариантов – «Башкортостан», «Урал-батыр», «Территория спорта», «Иремель» и «Камышлы». Проголосовать до 25 апреля можно на официальном сайте министерства (справа).

В центре будет демонстрационный комплекс с трибунами, зона плавательных бассейнов, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиница, автомобильная парковка и прочее. Здесь будут созданы все условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта.

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