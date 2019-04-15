Уфимцы смогут выбрать название для нового центра спортивной подготовки

В центре будет демонстрационный комплекс с трибунами, зона плавательных бассейнов, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиница, автомобильная парковка и прочее. Здесь будут созданы все условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта.