В Башкирии задержан 30-летний мужчина за жестокое убийство

О совершенном преступлении в полицию и врачам «скорой» сообщила девушка. Приехавшие на место медики обнаружили труп мужчины. По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого в местном кафе.
По предварительным данным, пострадавший был в гостях у своей сестры, с которой он выпивал спиртное. Мужчина вышел покурить в подъезд и встретил там своего знакомого. Мужчины начали ссориться, один из них вытащил нож и хотел ударить подозреваемого. Однако тот отобрал оружие и нанес ответный удар.
Раненый ударом мужчина дошел до квартиры сестры, там он лег на диван и скончался.
Сейчас подозреваемый в убийстве житель Ишимбая задержан и доставлен в отделение.