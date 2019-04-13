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В Башкирии задержан 30-летний мужчина за жестокое убийство

13 апреля 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о задержании подозреваемого в убийстве мужчины. Это 30-летний ранее судимый житель Ишимбая, предполагают сотрудники полиции.

О совершенном преступлении в полицию и врачам «скорой» сообщила девушка. Приехавшие на место медики обнаружили труп мужчины. По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого в местном кафе.

По предварительным данным, пострадавший был в гостях у своей сестры, с которой он выпивал спиртное. Мужчина вышел покурить в подъезд и встретил там своего знакомого. Мужчины начали ссориться, один из них вытащил нож и хотел ударить подозреваемого. Однако тот отобрал оружие и нанес ответный удар.

Раненый ударом мужчина дошел до квартиры сестры, там он лег на диван и скончался.

Сейчас подозреваемый в убийстве житель Ишимбая задержан и доставлен в отделение.

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