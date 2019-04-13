В Башкирии задержан 30-летний мужчина за жестокое убийство

По предварительным данным, пострадавший был в гостях у своей сестры, с которой он выпивал спиртное. Мужчина вышел покурить в подъезд и встретил там своего знакомого. Мужчины начали ссориться, один из них вытащил нож и хотел ударить подозреваемого. Однако тот отобрал оружие и нанес ответный удар.