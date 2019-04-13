Начальника Управления «Уфимские инженерные сети» поймали на взятке

Преступление было совершено в марте текущего года. К мужчине обратился представитель юрлица по вопросу подключения к централизованной системе отопления нежилого помещения, который находился на территории Кировского района Уфы. Для подключения отопления требовалось заменить трубы в помещении, так как существующие не выдержали бы высокой температуры в зимнее время.