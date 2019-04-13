Начальника Управления «Уфимские инженерные сети» поймали на взятке

Начальника районного управления задержали при получении взятки в значительном размере. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего начальника Кировского управления МУП «Уфимские инженерные сети».
Преступление было совершено в марте текущего года. К мужчине обратился представитель юрлица по вопросу подключения к централизованной системе отопления нежилого помещения, который находился на территории Кировского района Уфы. Для подключения отопления требовалось заменить трубы в помещении, так как существующие не выдержали бы высокой температуры в зимнее время.
За 60 тысяч рублей начальник управления предложил посодействовать в быстром подключении объекта, а затем заменить трубы на новые.
Представитель юридической организации изобличил злоумышленника и сообщил полицейском о его предложении.
При передаче денег подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ по Башкирии.
Злоумышленник полностью признался в содеянном. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.