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Начальника Управления «Уфимские инженерные сети» поймали на взятке

13 апреля 2019, 10:22
Фото: pixabay.com
Мужчина полностью признал свою вину.

Начальника районного управления задержали при получении взятки в значительном размере. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего начальника Кировского управления МУП «Уфимские инженерные сети».

Преступление было совершено в марте текущего года. К мужчине обратился представитель юрлица по вопросу подключения к централизованной системе отопления нежилого помещения, который находился на территории Кировского района Уфы. Для подключения отопления требовалось заменить трубы в помещении, так как существующие не выдержали бы высокой температуры в зимнее время.

За 60 тысяч рублей начальник управления предложил посодействовать в быстром подключении объекта, а затем заменить трубы на новые.

Представитель юридической организации изобличил злоумышленника и сообщил полицейском о его предложении.

При передаче денег подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ по Башкирии.

Злоумышленник полностью признался в содеянном. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#Новости#Минзаля Аскарова#Общество
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